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Профессор КФУ предупредил, что человечеству уже в этом веке придется добывать полезные ископаемые на Луне

Профессор КФУ предупредил, что человечеству уже в этом веке придется добывать полезные ископаемые на Луне

Уже в этом столетии человечеству придется научиться добывать полезные ископаемые на Луне, уверен директор Астрономической обсерватории им.

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