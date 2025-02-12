Норвежцы пожаловались военным на ущерб от учений НАТО

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Жители Норвегии отправили вооруженным силам страны более 200 жалоб об ущербе от военных учений НАТО Nordic Response, прошедших в марте 2024 года, сообщает телерадиокомпания NRK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии