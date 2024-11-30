Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    А как на счёт нелегитимного президента? Она же незаконно пересидела свой срок!!!Зурабишвили: я ос...
  • Владимир Елкин
    Удивительный закон! Теперь бывшие урки будут следователями?Путин подписал за...
  • StarPer
    Акуели совсем!Совфед одобрил пр...

В Германии заявили, что с 2022 года в страну въехало более 1,5 млн украинцев

В Германии заявили, что с 2022 года в страну въехало более 1,5 млн украинцев

С начала СВО на территорию Германии въехало более полутора миллиона беженцев с Украины. Об этом заявил парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в рамках ответа на парламентский запрос члена бундестага Марка Биадача, текст документа есть в распоряжении "Ленты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх