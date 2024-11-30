В Германии заявили, что с 2022 года в страну въехало более 1,5 млн украинцев

С начала СВО на территорию Германии въехало более полутора миллиона беженцев с Украины. Об этом заявил парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в рамках ответа на парламентский запрос члена бундестага Марка Биадача, текст документа есть в распоряжении "Ленты.