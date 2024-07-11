Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • миссис Кнопка
    Не дай бог такую родню!"А тому ли я дала...
  • саша дмитренко
    не  доверяю  статейкам  что  ВРУТ  в  заголовке!  у  останкино  была  ПОПЫТКА  изнасилованияКак остановить пр...
  • саша дмитренко
    а  до  них  не было???Как остановить пр...

Что нужно сделать, дабы не разжигать усобицы?

  Мониторю  с  утра      информационное   просранство  и  натыкаюсь    на  небольшую  свару.   Ну  как  свару    -  заочную  перепалку   между    широко  известным   в  узких  кругах   го-ном  Зергулио  и  столь  же  широко известной   пани  Витязевой.

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