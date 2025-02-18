Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индии Винаем Кумаром

В ходе беседы стороны отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия в военной области и подтвердили нацеленность на последовательное укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.
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