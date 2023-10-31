Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса

Известный актер Юрий Назаров резко отреагировал на циничное поведение иноагента Галкина*. Сбежавший в Израиль комик наряду с тем, что отвешивает самые нелицеприятные "шутки" в сторону России, так еще и активно использует архивы музыкальной культуры нашей страны для поддержания своей окупаемости на Западе.
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