Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса

Известный актер Юрий Назаров резко отреагировал на циничное поведение иноагента Галкина*. Сбежавший в Израиль комик наряду с тем, что отвешивает самые нелицеприятные "шутки" в сторону России, так еще и активно использует архивы музыкальной культуры нашей страны для поддержания своей окупаемости на Западе.