Сотрудники скорой помощи пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Две женщины-фельдшеры пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.
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