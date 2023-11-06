Машины – по крышу в воде: последствия штормового циклона в Приморье

Скриншот видео В Дальнереченске без света остались девять тысяч жителей, также встали котельные. Аварийные бригады устраняют последствия разгула стихии в авральном режиме, сообщила корреспондент РЕН ТВ Анна Ничуговская.
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