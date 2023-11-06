РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Как вариант, его просто уберут. Потом назначат нового.Зеленский отменяе...
  • лина любимцева
    До чего же ГАДКИЕ и ШКУРНЫЕ люди пошли!! Из-за одного парковочного места устроили травлю женщины с ребенком-инвалидом...Соседи устроили т...
  • Александр Лесков
    Жаль  наших  воинов,  что  хохляцкую  нечисть в  Ад  отправляют.  А этих, что  на  крови карьеру  свою  наваривают......Генералы НАТО гиб...

Машины – по крышу в воде: последствия штормового циклона в Приморье

Машины – по крышу в воде: последствия штормового циклона в Приморье

Скриншот видео В Дальнереченске без света остались девять тысяч жителей, также встали котельные. Аварийные бригады устраняют последствия разгула стихии в авральном режиме, сообщила корреспондент РЕН ТВ Анна Ничуговская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх