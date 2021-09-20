Единороссы набрали более 37% на выборах в Орловский облсовет народных депутатов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" на выборах в Орловский областной совет народных депутатов набрала 37,05% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили ТАСС в понедельник в избиркоме региона.