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Полиция вечером в Екатеринбурге нашла пьяных детей, нелегалов, неформалов со свастикой и даже пыточный двор

Профилактический рейд накануне Дня Победы прошел в центре Екатеринбурга. Как сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, основной задачей оперативного мероприятия правоохранительных органов было выявить лиц, склонных к проявлениям экстремистского характера в молодёжной среде, а также нарушителей миграционного законодательства нашей страны и несовершеннолетних, находящихся в позднее время на улицах без родителей.

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