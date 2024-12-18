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РИА Новости: по делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали 14 га земли

РИА Новости: по делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали 14 га земли

Басманный суд Москвы наложил арест на 11 земельных участков общей площадью 14 га в рамках расследования уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

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