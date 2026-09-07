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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о Головине и «Зените»: «Саша хотел как минимум 4 года и 5 млн зарплату. Клуб на такой срок не идет и дает 3,8 млн, как в «Монако». Головин говорит: «Зачем тогда мне это надо?»

Тимур Гурцкая считает, что « Зениту » уже не удастся купить Александра Головина в этом году. – Головин дал понять, что не против возвращения в Россию при определенных финансовых условиях.

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