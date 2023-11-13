ВС РФ сорвали пять ротаций и уничтожили семь минометных расчетов ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 13 ноября сообщил, что пресекли за прошедшие сутки пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении и уничтожили семь минометных расчетов противника.
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