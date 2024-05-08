Собянин: Офсетные контракты стимулируют новую индустриализацию Москвы

Инструмент офсетов обеспечит столице место среди лидеров страны по производству лекарств Как сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге, офсетные соглашения способствуют развитию фармацевтической отрасли в Москве.
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