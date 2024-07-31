Рынок может продолжить отскок, но чуда не будет

Российский фондовый рынок в предыдущую торговую сессию смог отскочить от 2900 пунктов по индексу МосБиржи – по итогам дня рублевый индикатор вырос на 1,3% до 2944,78 пункта, индекс РТС окреп на 1,6% до 1074,56 пункта.