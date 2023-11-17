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Кубок Клубной лиги биатлона. Гербулова, Гореева, Резцова, Нигматуллина, Носкова, Сливко, Егорова, Каплина, Сола выступят в масс-старте

Кубок МЛКБ Ханты-Мансийск Масс-старт Женщины Начало – 11:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.

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