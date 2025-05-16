Нижегородцы могут до 6 июня подать заявки на участие в треке «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»

Жители Нижегородской области могут до 6 июня включительно подать заявки на участие в образовательном треке «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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