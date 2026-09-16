Новые удары по целям на Украине: поражены предприятие в Киеве и сухогруз в порту Черноморск

В ночь на среду, 16 сентября 2026 года, российские беспилотники нанесли удары по предприятиям военной промышленности и украинским портам, а также морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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