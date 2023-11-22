Интервалы движения поездов через станцию «Печатники» БКЛ увеличили из-за проверки состава

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, на Большой кольцевой линии по часовой стрелке временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.
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