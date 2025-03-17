RT: Пенсионерка, чьи письма родным нашли в Мартыновке, отказалась покидать дом Погибшая в Курской области пенсионерка, чьи письма родственникам были обнаружены российскими военными, отказалась покидать свой дом после вторжения украинских войск.
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