«Поезда здоровья» начали сопровождать онкобольных в Нижегородской области

В Варнавинском округе Нижегородской области «Поезда здоровья» впервые начали не только выявлять онкологические заболевания, но и сопровождать пациентов с уже подтверждённым диагнозом во время терапии, выдавая им персональные рекомендации по итогам лабораторных исследований и УЗИ.