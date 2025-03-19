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Царьград

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Пропавшая 15-летняя девушка из Ачинска найдена в Назарово живая и невредимая

Пропавшая 15-летняя девушка из Ачинска найдена в Назарово живая и невредимая

В Красноярском крае завершены поиски пропавшей 15-летней девушки из Ачинска. Она обнаружена в Назарово живая и без угрозы для здоровья.

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