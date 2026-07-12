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74-летний тренер ЮАР Брос завершит карьеру: «Жена рада, но уже предупредила: «Только не путайся у меня под ногами!»

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос подтвердил, что покинет свой пост и завершит тренерскую карьеру. 74-летний специалист ранее допускал, что может остаться в команде после выхода ЮАР в плей-офф ЧМ-2026, однако теперь исключил такой вариант.

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