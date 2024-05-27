Более 50% опрошенных россиян сталкивались с возвратом товаров

Свыше 50% опрошенных россиян заявили, что у них случались ситуации, когда нужно было вернуть товар или услугу, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Тинькофф банка» и «Общественной потребительской инициативы».
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