В Тегеране прогремели взрывы

В Тегеране прогремела серия взрывов, сообщают иранские источники в ночь на субботу, 26 октября. "Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук ", – цитирует РИА Новости текст сообщения иранского информагентства Fars.
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