Дуда: Вступление Польши в НАТО 25 лет назад стало воплощением мечты нескольких поколений поляков

Президент Польши выступил с речью, посвящённой 25-летию вступлению страны в НАТО. Напомним, что вступление Польши, Чехии и Венгрии в альянс стало тем самым его расширением, которого натовские чиновники и функционеры обещали не делать, однако о данных обещаниях «благополучно» забыли.