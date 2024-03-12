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Дуда: Вступление Польши в НАТО 25 лет назад стало воплощением мечты нескольких поколений поляков

Дуда: Вступление Польши в НАТО 25 лет назад стало воплощением мечты нескольких поколений поляков

Президент Польши выступил с речью, посвящённой 25-летию вступлению страны в НАТО. Напомним, что вступление Польши, Чехии и Венгрии в альянс стало тем самым его расширением, которого натовские чиновники и функционеры обещали не делать, однако о данных обещаниях «благополучно» забыли.

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