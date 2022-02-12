Россия и Казахстан согласовали алгоритм призвания паспортов вакцинации

Россия и Казахстан прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от COVID-19. Как сообщили в казахстанской межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, уже согласован соответствующий алгоритм.
Россия и Казахстан прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от COVID-19. Как сообщили в казахстанской межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, уже согласован соответствующий алгоритм.
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