Зеленского впервые приняли в Белом доме без торжественных церемоний

Владимира Зеленского впервые приняли в Белом доме без всяких торжественных церемоний, сообщает BBC. Как отмечает корреспондент ВВС Энтони Зуркер, на этот раз встреча прошла «без фанфар», в разительном отличии от предыдущего визита в сентябре.