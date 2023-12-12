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Зеленского впервые приняли в Белом доме без торжественных церемоний

Зеленского впервые приняли в Белом доме без торжественных церемоний

Владимира Зеленского впервые приняли в Белом доме без всяких торжественных церемоний, сообщает BBC. Как отмечает корреспондент ВВС Энтони Зуркер, на этот раз встреча прошла «без фанфар», в разительном отличии от предыдущего визита в сентябре.

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