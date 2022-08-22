Военное обозрение

3 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Авгур
    Призываем поставить Польше пару Сарматов самоподлётом для улучшенного мышления ,думаю что пшекать и пшикать меньше бу...Польское СМИ приз...
  • Дмитрий Фактурович
    За каждый снаряд, Германия должна лишаться газа пропорционально его теплотворной способности.Германия поставит...
  • Дмитрий Ожиганов
    ЭТИ РАСЧЕТЫ ПВО НАДО Б УНИЧТОЖАТЬ И КАК ЭТО ОНИ НАШИ КАЛИБРЫ УЖЕ МОГУТ ПЕРЕХВАТЫВАТЬ?Ударами в течение...

Украинский чиновник: Не могу отрицать того, что в Авдеевке многие ждут прихода России

Украинский чиновник: Не могу отрицать того, что в Авдеевке многие ждут прихода России

Один из ставленников киевского режима на оккупированной ВСУ территории Донецкой Народной Республики дал интервью западным журналистам издания Politico.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх