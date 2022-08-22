Украинский чиновник: Не могу отрицать того, что в Авдеевке многие ждут прихода России

Один из ставленников киевского режима на оккупированной ВСУ территории Донецкой Народной Республики дал интервью западным журналистам издания Politico.
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