В Миллерово транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на станции Миллерово Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте на железнодорожном перегоне станции Миллерово-Тарасовка выявили 47-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.