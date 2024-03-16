В Миллерово транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на станции Миллерово Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте на железнодорожном перегоне станции Миллерово-Тарасовка выявили 47-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии