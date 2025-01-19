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Стоимость аренды жилья в России стала снижаться

Стоимость аренды жилья в России стала снижаться

«Ъ»: Cтоимость аренды однокомнатных квартир в январе снизилась до 31,7 тысячи Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России в январе снизилась до 31,7 тысячи, двухкомнатных — до 44,7 тысячи.

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