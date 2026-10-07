Речь идет о томатах и рыбных кормах. Об этом было сообщено на заседании правительства Астраханской области, где обсудили ряд вопросов по развитию региона. Согласно докладу заместителя председателя правительства Ильи Волынского, в сфере АПК успешно реализ

Речь идет о томатах и рыбных кормах. Об этом было сообщено на заседании правительства Астраханской области, где обсудили ряд вопросов по развитию региона.
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