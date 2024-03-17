Путин назвал инциденты с порчей бюллетеней недемократичными и преступными

Инциденты с порчей бюллетеней являются недемократичными и уголовно наказуемыми. Такое заявление сделал кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время выступления в своем предвыборном штабе.
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