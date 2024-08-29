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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции Nvidia упали после квартального отчета на фоне завышенных ожиданий инвесторов

Акции Nvidia в США упали почти на 7%, несмотря на сильный квартальный отчет. Хотя выручка и прибыль выросли более чем вдвое год к году, прогноз и новости о трудностях с производством новых ИИ-чипов не оправдали завышенных ожиданий инвесторов, отмечает Bloomberg.

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