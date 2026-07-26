В Совбезе Белоруссии сделали заявление о ситуации на границе

Белорусская сторона не наблюдает никаких реальных признаков эскалации или ухудшения обстановки вблизи государственных рубежей республики, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
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