Выборы губернаторов — 2025: темы, тенденции, риски

Основными темами рабочей повестки глав регионов, где в 2025 году пройдут выборы, на неделе со 2 по 8 ноября стали модернизация коммунальных систем, регулирование тарифов ЖКХ, поддержка многодетных семей и участников СВО, а также развитие социальных программ, говорится в еженедельном докладе Центра политической конъюнктуры «Риски и прогнозы кампаний ЕДГ-2025.