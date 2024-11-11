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Выборы губернаторов — 2025: темы, тенденции, риски

Основными темами рабочей повестки глав регионов, где в 2025 году пройдут выборы, на неделе со 2 по 8 ноября стали модернизация коммунальных систем, регулирование тарифов ЖКХ, поддержка многодетных семей и участников СВО, а также развитие социальных программ, говорится в еженедельном докладе Центра политической конъюнктуры «Риски и прогнозы кампаний ЕДГ-2025.

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