Профессор Нигматулин: альтернативная энергетика не поможет спасти климат

Россия собирается остановить поддержку возобновляемых источников энергии после 2035 года. В беседе с Общественной Службой Новостей профессор и генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин рассказал о перспективах РФ на данном рынке.
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