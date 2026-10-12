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Царьград

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Минздрав бьет тревогу: пациенты массово опаздывают на операционный стол

Минздрав бьет тревогу: пациенты массово опаздывают на операционный стол

Мурашко заявил, что более половины пациентов с острыми заболеваниями обращаются к врачам позже чем через сутки после появления симптомов.

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