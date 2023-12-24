Тренер «Водника» Иван Максимов: «Преимущество воплотилось в голы, в счёт»

Вчера архангельский хоккейный клуб красиво завершил последнюю в уходящем году игру в рамках Чемпионата России — 9:3Вчера архангельский хоккейный клуб красиво завершил последнюю в уходящем году игру в рамках Чемпионата России — 9:3Соперником «жёлто-зелёных», напомним, стал казанский «Ак Барс-Динамо».