Тренер «Водника» Иван Максимов: «Преимущество воплотилось в голы, в счёт»

Вчера архангельский хоккейный клуб красиво завершил последнюю в уходящем году игру в рамках Чемпионата России — 9:3Вчера архангельский хоккейный клуб красиво завершил последнюю в уходящем году игру в рамках Чемпионата России — 9:3Соперником «жёлто-зелёных», напомним, стал казанский «Ак Барс-Динамо».
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