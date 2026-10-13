Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с критикой в соцсетях из-за длинных ногтей. Пользователи посчитали маникюр слишком взрослым для школьницы, однако дочь народного артиста России не стала оправдываться и объяснила, почему не видит в своем выборе проблемы.