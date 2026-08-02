635 БпЛА отбила ночью Брянская область и другие регионы страны

Силы ПВО России уничтожили 635 украинских беспилотников над 15 регионами страны и морями.Минобороны РФ сообщило о масштабном налете украинских беспилотников: силы ПВО уничтожили сотни целей над российскими регионами, включая Брянщину.
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