Россия разгромила Вьетнам, Сергеев в «Крыльях», дебютный гол Кузнецова не спас СКА, штаб Тутберидзе поможет Парсеговой закрыть долг, 900-й гол Роналду и другие новости

1. Россия уверенно разобралась со сборной Вьетнама в товарищеском матче – 3:0. Впервые с 2012-го одержали четыре сухие победы подряд, а общий счет – космические 19:0! Впрочем, много вопросов к уровню соперника, но играть надо – скоро переговоры с ФИФА об участии на ЧМ-2026.