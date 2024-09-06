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Не только о футболе

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Россия разгромила Вьетнам, Сергеев в «Крыльях», дебютный гол Кузнецова не спас СКА, штаб Тутберидзе поможет Парсеговой закрыть долг, 900-й гол Роналду и другие новости

Россия разгромила Вьетнам, Сергеев в «Крыльях», дебютный гол Кузнецова не спас СКА, штаб Тутберидзе поможет Парсеговой закрыть долг, 900-й гол Роналду и другие новости

1. Россия уверенно разобралась со сборной Вьетнама в товарищеском матче – 3:0. Впервые с 2012-го одержали четыре сухие победы подряд, а общий счет – космические 19:0! Впрочем, много вопросов к уровню соперника, но играть надо – скоро переговоры с ФИФА об участии на ЧМ-2026.

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;А имидж - ничто&quot; - зачем нам ваши правила.
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12 час.
Максим Комаров
Вам не надо. В Зените таких персонажей нет, не было, не будет. Вы живите своим умом.
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11 час.
Лена Мисько
Летняя болтовня и хайп закончился вокруг сосиСКИ... Вот Металлург показал их уровень, 5 шайб отгузили, где там лучший вратарь лиги? Убрали опять после двух шайб. Без тренера ска не команда. Дальше второго раунда не пройдут
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1 час.

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