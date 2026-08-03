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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефанос Циципас: «Жизнь в туре – это на 90% аэропорты, на 9% отели и всего на 1% собственно теннис»

53-я ракетка мира Стефанос Циципас пожаловался на быт игроков тура. «Иногда мне кажется, что жизнь в туре – это на 90% аэропорты, на 9% отели и всего на 1% собственно теннис», – написал Циципас.

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