Адвень-календарь: 31 декабря

Последний день 2023 года! В преддверии Нового года Parents запустил адвент-календарь: каждый день в «секретных ящичках» вас ждут идеи приятных подарков, которые помогут ответить на главный вопрос декабря «что подарить» — детям, родителям, любимому человеку, подруге, или себе.