Экономист Баженов предупредил россиян о подорожании бензина в 2022 году

Экономист Баженов предупредил россиян о подорожании бензина в 2022 году

На бензин влияет несколько факторов: стоимость нефти в мире, уровень инфляции, налогов и акцизов. Немаловажным фактором является курс национальной валюты, расходы на транспортировку ресурса и затратность добычи, а также переработки нефтепродуктов.

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