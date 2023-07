Мельников Александр

США, это несостоявшееся государство. Оно будет уничтожено, так же как и вооружённый бандит, шантажирующий деревню. Как только будет найден надёжный инструмент! Ведь с бандитом и убийцей не ведут бой один на один. Его, бандита и убийцу, уничтожает снайпер. Снайпера есть. Но нужен инструмент. Большинство стран мира, даже так называемые "союзники" ищут этот инструмент. Так США устроив геноцид коренного населения(уничтожив более 40 миллионов индейцев), применив ядерное оружие против Хиросимы(В Хиросиме погибли 140 тысяч человек (из 350-тысячного населения), и Нагасаки(в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями), затем применив химическое и бактериологическое оружие против Вьетнама, Кореи, Лаоса, Камбоджи, Ирака многократно вычеркнули себя из сообщества стран. Только тем что пиндосы совершили они пугают весь мир. Дескать: - Смотрите быдло, будете выпендриваться, мы повторим! Но вот только своего страха им, пиндосам, никто не простит! The U.S. is a failed state. It will be destroyed, just like an armed bandit blackmailing a village. As soon as a reliable tool is found! For the bandit and murderer is not to be fought one on one. He, the bandit and the murderer, is eliminated by a sniper. We have snipers. But you need a tool. Most countries of the world, even so-called "allies" are looking for this tool. So the USA having organized genocide of the indigenous population (having destroyed more than 40 million Indians), having used nuclear weapons against Hiroshima (140 thousand people died in Hiroshima (from 350 thousand population), and Nagasaki (in Nagasaki - 74 thousand, the overwhelming majority of them were civilians), then having used chemical and bacteriological weapons against Vietnam, Korea, Laos, Cambodia, Iraq have repeatedly crossed themselves out of the community of countries. Only what the Pindos have done they scare the whole world. They say: "Look, you idiots, if you show off, we will do it again! But no one will forgive them, the Pindos, for their fear!