Создатель "Хищника" Васильев: российские двигатели не подходят для снегоболотохода

При создании снегоболотохода "Хищник" использовался двигатель японского производства из-за того, что отечественные не подходят по техническим характеристикам, заявил замдиректора по обеспечению запчастей машины Дмитрий Васильев.
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