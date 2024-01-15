В России зарегистрирован первый биометрический брак. Церемония обошлась без паспорта

В России прошла первая церемония регистрации брака без привычных бумажных паспортов, но с применением биометрических данныхКак сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий, на полях выставки «Россия» состоялась первая в стране свадебная церемония с использованием биометрической идентификации.