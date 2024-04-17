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Полезные советы

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7 полезных советов для здоровья, которые нужно усвоить до 30 лет.

7 полезных советов для здоровья, которые нужно усвоить до 30 лет.

1. освойте кулинарное искусство. Это поможет вам сэкономить деньги и калории, так как домашние обеды, согласно исследованиям из института Джона хопкинса, могут уменьшить потребление калорий на сотни ежедневно.

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