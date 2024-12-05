Приношение подмосткам: премьера водевиля «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» в Малом

Малый театр посвятил премьеру двум юбилеям: 200 лет — его легендарной исторической сцене и 185 — самому знаменитому русскому водевилю Дмитрия Ленского «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», ставшему классикой жанра.
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